Famalicão: Equipa feminina recebe (sábado) Ouriense

O campo n.º 1 da Academia recebe, este sábado, às 16 horas, o jogo 12 da fase de apuramento de campeão da 2.ª divisão de futebol feminino. O conjunto famalicense, com 9 pontos, recebe o Ouriense, formação que soma 11 pontos.

Um jogo entre duas equipas que não aspiram a nada mais que não seja a vitória e terminar esta derradeira fase do campeonato com o maior número de pontos.

Nesta prova, o FC Porto está a uma vitória (faltam três jornadas) do título e subida à Liga BPI. Lidera o campeonato com 29 pontos, seguido do Albergaria (22) e Benfica B (21).