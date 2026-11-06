O campeonato nacional da 2.ª divisão, futebol feminino, prossegue este sábado, com a jornada cinco da primeira fase. Na série Norte, o FC Famalicão, que na ronda anterior foi vencer, 2-1, a casa do Braga B, recebe a JuvForce, formação que ainda não pontuou na prova.
O encontro está marcado para as 15 horas, no campo n.º 2 do Estádio Municipal.
Recorde-se que a equipa famalicense, treinada por Paulo Silva, é segunda da classificação, com 7 pontos, atrás do Clube Albergaria que venceu todos os jogos e, por isso, soma 12 pontos. As três primeiras desta primeira fase são as que, conjuntamente com as formações da série sul, vão disputar a subida de divisão.