Famalicão: Equipa feminina termina época com goleada

O piloto famalicense, na companhia de António Costa, terminou o Vodafone Rally de Portugal com mais um pódio para a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal, reforçando o bom início de época da dupla no Campeonato de Portugal de Ralis. O terceiro lugar na prova e também na Power Stage faz prova da consistência competitiva do Toyota GR Yaris Rally2, frente a uma concorrência também ela forte.

Num dos palcos mais exigentes e prestigiados da época, reunindo o Mundial de Ralis e o Campeonato de Portugal de Ralis numa mesma estrutura competitiva, Pedro Almeida e António Costa andaram sempre próximos dos lugares da frente, num percurso onde a gestão de pneus, a dureza dos troços de terra e a exigência física das especiais ditaram as diferenças.

Depois do pódio alcançado no Rali Terras D’Aboboreira, a dupla repetiu a presença no top 3, confirmando o bom momento que atravessa na fase inicial da temporada que é, ainda, de adaptação. Pedro Almeida, que na época passada venceu a mesma prova (também a contar para o CPR) soube gerir cada troço com critério e chegar à Power Stage em posição segura para confirmar o resultado.

Apesar do bom resultado, o piloto famalicense não estava completamente satisfeito, mas não deixou de fazer um balanço positivo. «Voltamos a conquistar um pódio, o que é sempre um resultado positivo, mas a nossa ambição passa por fazer mais e melhor. No Rali de Portugal, uma prova muito dura e exigente, nem sempre conseguimos ser tão consistentes como pretendíamos (…), mas conseguimos ir buscar mais um ponto na power stage e é a somar pontos que queremos continuar».

Com dois pódios consecutivos na abertura da época, Pedro Almeida e a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal apresentam sólidas bases para atacar a fase seguinte do Campeonato de Portugal de Ralis. O calendário prossegue com o Rali de Lisboa, no fim de semana de 28 a 30 de maio, prova de asfalto onde a adaptação do GR Yaris Rally2 às novas características de piso serão determinantes para manter a senda de bons resultados.