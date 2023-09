Famalicão: Equipa feminina vence na estreia no Municipal

Não é normal que se compre um bosque, com a ideia de se melhorar a educação dos alunos de uma escola – quando hoje o que domina o discurso oficial é o digital.

Por isso, fomos ao Colégio Mundos de Vida, em Lousado, conhecer o porquê. À nossa espera estavam frondosas tílias, uma estufa e casas de madeira, uma fonte e até um papagaio, rodeados por um relvado e canteiros, ao lado de um edifício de tijolo-burro. É uma atmosfera que nos faz lembrar um país nórdico.

“A ligação à natureza faz parte da identidade do colégio”, diz a professora Ana Ferraz, a diretora pedagógica. “As semanas abertas que nos ligam ao mundo natural, foram nossa criação, desde o primeiro dia. E, no ano passado, passamos a ter aulas ao ar livre”.

Desde há nove anos que não entra no colégio um telemóvel ou dispositivo eletrónico. Foi uma medida pioneira. Valeu muito a pena! Fizemo-lo, explica Ana Ferraz, para criar um “modo de vida” no colégio, onde é possível haver conversas, jogos e brincadeiras, aulas ao ar livre, grandes amizades e boas leituras…, o que só é possível se os ecrãs não entrarem numa escola porque funcionam como distração e barreira entre as pessoas.

Este ano, demos um grande passo ao adquirirmos um bosque com carvalhos e sobreiros, e um campo, com 9.000 m2, junto ao rio, a 300 metros do colégio. É um sítio tranquilo, um refúgio, de onde não se vê vivalma, apenas o verde das árvores e dos campos, e o comboio que passa na linha do horizonte.

Assegura a diretora que “os planos passam por deixar tudo como está”, com melhorias que incluem reparar o muro de xisto, plantar mais plantas silvestres e salgueiros e amieiros nas margens, construir uma grande torre de madeira para observação de pássaros e um passadiço para ligar o bosque ao rio.

O bosque passa a ser uma das nossas “salas de aulas”, diz Ana Ferraz. Já nos imaginamos, em cima do passadiço, num ponto de observação único, num dia de cheias, quando o rio saltar as margens.

“A ligação à natureza torna-nos mais humanos”! explica Ana Ferraz. É uma marca distintiva do nosso colégio que ajuda ao desenvolvimento pessoal e no processo académico dos alunos. O bosque do Colégio é mais um pedaço de natureza disponível – a boa matéria de que devem ser feitas as memorias da infância.