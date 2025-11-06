Famalicão: Equipa feminina visita Cadima na terceira ronda da Taça de Portugal

Na jornada passada, mesmo com duas alterações na defesa, o FC Famalicão manteve a sua baliza a zero. É a sétima vez em dez jornadas no campeonato que a equipa de Hugo Oliveira não sofre golos – oito com o jogo da Taça de Portugal. Este registo faz do FC Famalicão uma das segundas melhores defesas da I Liga (4 golos sofridos), a par do Gil Vicente e Benfica.

Para o jogo com o FC Porto, marcado para as 18 horas de domingo, no Estádio Municipal, subsistem dúvidas quanto à utilização do “patrão” Justin de Haas, ausente da partida com o Nacional por lesão (fratura na mão direita). Para o seu lugar entrou Ibrahima Ba, jovem de 20 anos, outra das promessas do clube. O jovem senegalês já duplicou o número de jogos da época passada (6) e reafirma-se como opção válida para as escolhas defensivas de Hugo Oliveira.

O FC Famalicão vem de três vitórias consecutivas (duas no campeonato e uma na Taça), tendo já superado o número de vitórias (5) conquistadas na primeira volta da época passada (4).

A partida com o FC Porto é aguardada com natural expectativa. A equipa portista lidera a prova com 28 pontos, sendo a melhor defesa (3 golos sofridos) e o segundo melhor ataque (23). O FC Famalicão, por seu turno, tem um curto aproveitamento das oportunidades que cria. Assim se justificam os 11 golos marcados nas dez primeiras jornadas.

Os bilhetes para o jogo da décima primeira jornada estão à venda na Loja Oficial ou em https://bit.ly/49ufUwY

A venda dos ingressos decorre mediante as seguintes condições: sócios – 10 euros, com a quota 10 regularizada, para a Bancada Placard.pt; a venda de bilhetes é exclusiva a sócios do Futebol Clube de Famalicão.

É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis. No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal (na eventualidade de ainda existirem bilhetes, sempre exclusivos a sócios do FC Famalicão) estará aberta a partir das 14 horas. A abertura de portas é às 16h30.

Foto FC Famalicão