Famalicão: Equipa feminina visita FC Porto

Mais de uma centena de antigos alunos de estabelecimentos de ensino jesuítas de toda a Europa estão reunidos no Colégio das Caldinhas a debater o valor do modelo educativo dos Jesuítas. Estão, também, a desenvolver atividades de “networking” tendentes à criação de laços de cooperação entre as suas associações de “alumi”.

Este encontro, que começou esta sexta-feira e decorre até domingo, é da responsabilidade da Confederação Europeia de Antigos Alunos da Companhia de Jesus (ECJA no acrónimo em Inglês) que, pela primeira vez, se realiza no Colégio das Caldinhas, numa organização da respetiva Associação de Antigos Alunos (AAACC).

Segundo Adriano Barreto Ramos, presidente da direção da AAACC, a realização de um encontro europeu de antigos alunos no Colégio das Caldinhas «evidencia a centralidade educativa da instituição e a qualidade do ensino que aqui é ministrado há 93 anos». Diz que para além de ser «uma grande honra para nós, receber mais de uma centena de pessoas com quem partilhamos valores essenciais e a mesma identidade social e cultural, é uma oportunidade para reafirmar o papel da Companhia de Jesus na educação e na preparação para a vida de dezenas de gerações por toda a Europa».

O ponto alto do evento ocorre este sábado, à tarde, com a conferência sobre “O valor da educação inaciana na Europa de hoje”, no auditório II. Serão oradores Paula Castro, professora catedrática e diretora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto; Manuel Araújo, engenheiro e presidente da direção da Fundação “Mundos de Vida”; e o jesuíta Samuel Afonso, que foi enfermeiro, antes de se tornar padre e completar a sua formação nas áreas da pedagogia e filosofia, e hoje coordena a ação pastoral do complexo educativo que agrega o Instituto Nun’Alvres (ensinos básico, secundário e profissional), um jardim de infância, a escola profissional Oficina e o Conservatório de Música e a escola profissional Artave.

O programa do encontro inclui ainda reuniões da direção da ECJA, workshops temáticos, momentos de partilha entre antigos alunos de escolas e universidades jesuítas e atividades sociais, a decorrer em Santor Tirso e no Porto.

Atualmente, existem mais de 840 colégios jesuítas em 72 países, com uma oferta até ao ensino secundário. Por todo o mundo, há cerca de 200 universidades sob administração da Companhia de Jesus.