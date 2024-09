Famalicão: Equipa feminina visita Valadares Gaia em busca dos primeiros pontos

Vila Nova de Famalicão vai colher, este sábado, a 2ª edição do Torneio de Boccia DI do Eixo Atlântico. O torneio transfronteiriço vai realizar-se das 13h00 às 18h00, no Pavilhão Municipal de Vale de São Cosme.

Cerca de 130 atletas oriundos de doze municípios do Norte de Portugal e da Galiza vão participar no Torneio, num total de 25 equipas em competição.

Para além da vertente competitiva, o II Torneio de Boccia DI do Eixo Atlântico inclui ainda uma Conferência sobre Desporto Adaptado que vai contar com a presença do Secretário Geral do Comité Paralímpico de Portugal, Carlos Lopes, sobre o tema “Programas comunitários para exercício físico para pessoas com deficiência”. Uma iniciativa que vai acontecer no sábado de manhã, das 10h00 às 12h00, no mesmo complexo desportivo, dirigida a professores, treinadores, técnicos e público em geral. Os interessados devem enviar email para desporto@famalicao.pt .

Tal como aconteceu na primeira edição, na manhã do dia do torneio, os atletas participantes terão à sua disposição um circuito de atividades desportivas, onde poderão experimentar modalidades como: Dança, Boccia DI Skills, Parabadminton, Ténis e Polybat, no recinto da prova.

Esta é uma iniciativa organizada pelo Município de Vila Nova de Famalicão e o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, que conta com o apoio da ANDDI – Portugal e financiamento do programa de cooperação Interreg España-Portugal, cofinanciado pela União Europeia.