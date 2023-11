Famalicão: Equipa feminina volta a jogar no Estádio Municipal

A MTEX NS é uma das seis finalistas do Prémio PME Inovação COTEC-BPI. As finalistas foram escolhidas após um rigoroso processo de seleção levado a cabo pela COTEC Portugal, assente em critérios de robustez financeira, investimento em conhecimento e inovação e elevado desempenho económico a nível internacional.

A empresa famalicense, fundada em 2011, assenta o núcleo da sua atividade na conceção, desenvolvimento e fabricação de impressoras digitais para aplicações em linhas de produção industriais. A empresa, que tem como clientes grandes marcas multinacionais, tem vindo a crescer através de um posicionamento constante na vanguarda tecnológica e desenvolvimento de novos produtos para uma grande variedade de aplicações como embalagens flexíveis, rótulos, etiquetas comerciais, têxtil, vestuário e calçado.

Os líderes das empresas finalistas serão recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, no dia 14 de novembro. Já o júri do prémio, presidido por Pedro Barreto, administrador executivo do BPI, vai escolher o vencedor do Prémio PME Inovação COTEC-BPI, que será anunciado a 22 de novembro, em cerimónia que decorrerá no Espaço do BPI All in One, em Lisboa.

Desde o seu lançamento, em 2005, o prémio já distinguiu 23 empresas de diversos setores económicos, como tecnologias de informação, serviços de engenharia, agroalimentar, mobilidade sustentável, têxteis técnicos, robótica, automação e farmacêutica.

Na última década, as PME distinguidas com o galardão têm evidenciado uma cultura de inovação que, combinada com uma orientação para a expansão internacional, se reflete numa trajetória de desenvolvimento robusto, rentável e sustentado.

A seleção das empresas finalistas assenta em critérios exigentes de investimento em conhecimento e inovação, elevado desempenho económico e robustez financeira. Os finalistas receberam a visita presencial da equipa da COTEC com o propósito de aprofundamento da informação sobre a empresa, de forma e munir o júri da informação para uma escolha fundamentada