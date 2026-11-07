Na tarde deste sábado, no campo número 2 do Estádio Municipal, o Famalicão venceu, 3-0, a JuvForce e isolou-se no segundo lugar da classificação. Liliana Gonçalves e Maria Gaspar, por duas vezes, marcaram os golos.

Com cinco jornadas disputadas na fase regular do nacional de futebol da segunda divisão feminina, zona norte, a equipa de Paulo Silva soma 10 pontos, mais dois que que o segundo, o Gil Vicente, e a cinco do Albergaria, o líder, que o Famalicão recebe a 21 de novembro.

Antes, haverá mais uma eliminatória da Taça de Portugal, a terceira, com o Famalicão a receber o Real.