Famalicão: Equipa Papa Léguas conquista 3.º lugar coletivo

Com a vitória, 2-1, sobre o Sequeirense, na penúltima jornada da primeira fase da Divisão de Honra da AF Braga, o Bairro garantiu o primeiro lugar (50 pontos) na série B e, deste modo, vai lutar pela subida de divisão.

Na jornada 21 e nesta série, o Delães perdeu, 4-2, em casa do Ribeira do Neiva. A equipa delaense é nona da classificação, com 21 pontos. Na última jornada o Bairro joga em casa do Guilhofrei e o Delães recebe o Pedralva.

Na série A, o S. Cosme foi goleado, 0-4, pelo Águias de Alvelos; o Louro foi vencer, 1-2, a casa do Ucha, enquanto que o Lousado e o Calendário empataram, a um golo, com o Marca e o Roriz, respetivamente. Na classificação, as quatro equipas famalicenses ocupam os quatro últimos lugares (9.º ao décimo segundo lugar, com o S. Cosme a somar 27 pontos, o Lousado 25, o Louro 14 e o Calendário apenas 6. Próxima jornada: Roriz-S. Cosme, Louro-Pousa, Marca-Calendário e Vila Chã-Lousado.

Na 1.ª divisão, série C, após a jornada 19, o Operário, que folgou, mantém o primeiro lugar, com 41 pontos. O S. Cláudio perdeu, 1-3, com o Ronfe B, o Delães B venceu, 2-1, o Fradelos, enquanto que o dérbi famalicense entre o Ruivanense e o Gondifelos terminou com um empate a dois golos. O Ruivanense é oitavo, com 25 pontos, seguido do Fradelos, com 24, do Gondifelos, com 18 e do São Cláudio, com 10. O Delães B é último, com 8 pontos. Próxima jornada: Polvoreira-Operário, S. Cristóvão-S. Cláudio, Nespereira-Delães B, Gondifelos-Urgeses e Fradelos-Aldão.

Ribeirão e Joane começam luta pelo título na pró-nacional

Começa no próximo fim de semana a segunda fase da pró-nacional. Na luta pelo título, série 1, o Joane joga em casa do Forjães, enquanto que o Vieira recebe o Ponte; na série 2, o Ribeirão recebe Os Sandinenses e o Prado mede forças com o Amares.

Na manutenção, o Ninense está na série 1 e começa com uma deslocação ao Cabreiros; a Oliveirense está na série 2 e também joga fora, em casa do SP Arcos.