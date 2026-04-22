Famalicão: Equipa S-Energy vence 1.º lugar na final intermédia do STEM Racing no CITEVE

A equipa S-Energy, constituída por quatro alunos do curso de Ciências e Tecnologias do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado e um do Instituto Nun’Alvres voltou a ser destaque em competição.
Depois de se sagrarem campeões nacionais em 2025 e de representar Portugal na Final Mundial do concurso STEM Racing, em Singapura, a equipa regressou à competição este ano.
No último sábado, 18 de abril, a equipa participou na final Intermédia do CITEVE onde conquistou o primeiro lugar da competição e arrecadou os prémios nas categorias de Engenharia, Especificações Técnicas e Carro Mais Rápido.
Com este resultado, a equipa garantiu a presença na final nacional agendada para os dias 20 e 21 de maio, em Ponte de Lima.
O Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado estará representado por duas equipas. A S-Energy, vencedora da final regional, e a equipa Inaerovolt que alcançou o quarto lugar.