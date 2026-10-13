O AVC – Atlético Voleibol Clube apresenta sábado, dia 17, às 17 horas, no Pavilhão das Lameiras, a sua equipa sénior feminina diante do FC Infesta.

Um jogo de preparação para o campeonato que começa no fim de semana seguinte, dias 24/25 de outubro.

O objetivo para esta época é ter uma equipa competitiva, que possa fazer, se possível, melhor do que na época passada, em que foi terceira classificada.

Recorde-se que a equipa regressou a época passada à competição, com um plantel jovem, começando pela 3.ª divisão, onde permanece.

Mantém a base da equipa do ano transato, com a entrada de apenas de 3 atletas. Vítor Oliveira continua a ser o treinador, mas há novidades: a equipa técnica inclui, agora, diretor desportivo e fisioterapeuta. Os treinadores principais das equipas de formação vão, também, fazer parte da equipa técnica sénior, ainda que ocasionalmente.