Famalicão: Equipa sub-14 do FAMABASKET é vice-campeã distrital

Na final four do Campeonato Distrital, que se disputou este fim de semana, a equipa sub-14 feminina do FAMABASKET sagrou-se vice-campeã. No primeiro jogo perdeu, 49-21, com o Vitória SC, que venceu todos os jogos da fase regular e também desta final; no segundo jogo, vitória, 41-31, sobre o BC Barcelos; no último jogo, frente à equipa da casa, o Ribeirão Basket, vitória tangencial, 33-32, depois de uma partida muito equilibrada. Nesta competição Sofia Sá foi eleita para o 5 ideal da competição.

As sub-16 receberam o Vitória SC e venceram, 67-46, mantendo o quarto lugar que dá acesso à Final Four do Distrital. Resta esperar pelos resultados dos jogos do FC Vizela, que tem duas partidas em atraso e ainda com hipóteses matemáticas de alcançar o quarto lugar, caso vença as duas partidas. Contudo, há fortes possibilidades do FAMABASKET manter esta posição e, assim, conseguir o pleno de equipas femininas presentes nas finAIS distritais dos escalões de Sub14, Sub16 e Sub18.

Também este fim de semana, outras equipas estiveram em competição, como os mini10 e os sub-16 que jogaram, respetivamente, com o Vitória e o Famalicense.

A festa/convívio de Natal decorreu durante a manhã de domingo, reunindo mais de 150 pessoas.