Famalicão: Equipa sub-15 feminina começa campeonato na sexta-feira

O Pavilhão Multiusos de Paredes recebe, a partir de sexta-feira, a primeira fase do campeonato nacional (Norte) de sub-15 feminino.

O FAC marca presença na prova começando por defrontar, no primeiro dia, às 18h45, o Infante de Sagres; no dia seguinte, às 14h30, joga com a ED Viana e, às 17 horas, com a ACR Pessegueiro do Vouga. No domingo, às 10h45, defronta o CA Bragança; às 14h30, a AF Arazede e, por último, às 17 horas, a Académica.

Juan López é o treinador, Jorge Valentim o adjunto e Landu o responsável pelo treino das guarda-redes.