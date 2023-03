Famalicão: Equipa sub-16 da ACV recebeu troféu de campeã regional

A nova meta ambiental da Câmara Municipal para 2030 foi anunciada sábado, no último dia da Semana do Ambiente que ficou marcado pela assinatura de um protocolo de cooperação entre o Município e a associação ambiental local H2Ave.

Mário Passos confirmou que o atual desafio das 30 mil árvores será atingido ainda este ano, tal como Cidade Hoje adiantou em primeiro mão no mês passado. Deste modo, o autarca diz que é tempo «de toda a comunidade abraçar uma nova meta. Os famalicenses já demonstraram, por diversas ocasiões, que estão alinhados com esta nossa preocupação, sendo os principais responsáveis pelo sucesso dos anteriores projetos e continuamos a contar com todos na construção de um território mais verde e sustentável». Mário Passos elencou, ainda, um conjunto de projetos urbanísticos que, do seu ponto de vista, «vão contribuir para esta nova meta», como é o caso do parque verde urbano do Pelhe, no lugar dos Queimados, e a expansão para Norte do Parque de Sinçães.

Sobre o protocolo estabelecido com a H2Ave – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, o autarca reiterou a ideia de que os atuais desafios climáticos pedem «a atuação de todos», mostrando-se, por isso, «muito satisfeito» com a disponibilidade demonstrada pela associação para cooperar neste processo, nomeadamente, em matéria de arborização.

A assinatura do documento decorreu na Escola Básica de Pedome, na presença do vereador do Ambiente, Hélder Pereira, e do presidente da H2Ave, Aurélio Costa.

Segundo o protocolo, fica estabelecida uma ação conjunta de atividades ambientais que engloba, entre outras atividades, a substituição e plantação de árvores, acompanhamento de pareceres técnico-científicos desenvolvidos nas áreas de arboricultura, a promoção e divulgação de programas e ações de capacitação à população no âmbito do valor das árvores e das suas funções.

A H2Ave tem como objetivo a promoção ambiental, a dinamização e valorização de toda a zona envolvente do Rio Ave, assegurando uma cuidada harmonia entre o meio-ambiente, as populações e o seu desenvolvimento socioeconómico.