Famalicão: Equipa sub-18 da ACV vence campeonato regional e começa nacional com uma vitória

O clube joanense, que compete no Campeonato de Portugal, acordou com o treinador Duarte Nuno a cessão do contrato, bem como com a restante equipa técnica – Ricardo Lopes, Joel Correia, José Sousa, Diogo Morais, Berna Oliveira e Rui Fonseca. O Joane agradece «o profissionalismo e dedicação incansável», recordando o legado deixado com a conquista do Campeonato Pró-Nacional da AF Braga, da Supertaça AF Braga e da Taça dos Campeões do Minho.

A todos, deseja «os maiores sucessos pessoais e profissionais no futuro».

A estas saídas, acrescente-se a do diretor desportivo, Vítor Meira, também ele muito ligado aos mais recentes sucessos desportivos. Meira pediu para sair, alegando razões de ordem pessoal e profissional, com o clube a também a agradecer «profundamente o seu empenho, dedicação e profissionalismo ao longo deste percurso, que resultou na conquista de troféus históricos para o GD Joane».

Cumpridas 20 jornadas do Campeonato de Portugal, o Joane está em zona de despromoção (11.º), com 23 pontos. No passado domingo, averbou uma derrota (2-0) na deslocação ao reduto do Limianos.