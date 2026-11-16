Na segunda ronda do Campeonato Nacional Sub-18 Feminino, numa dupla jornada realizada no campo do Clube de Rugby de Famalicão, a equipa conjunta do CRF/Escolinha de Rugby da Trofa defrontou dois adversários de grande qualidade: Sporting Clube de Portugal e a equipa conjunta do Clube de Rugby do Algarve/Técnico.

Apesar de não ter conseguido alcançar a vitória em nenhum dos encontros, a equipa demonstrou espírito de luta, entrega e determinação, mantendo a disputa até ao apito final em ambos os jogos. Mais do que os resultados, fica o compromisso e a evolução das jogadoras.

Equipa sénior não consegue trazer a vitória de Coimbra

A equipa sénior masculina Clube de Rugby de Famalicão/Escolinha de Rugby da Trofa jogou, em Coimbra, a terceira jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

Numa primeira parte bastante disputada, marcada pelo equilíbrio e pela intensidade, na etapa complementar a equipa não foi capaz de manter os mesmos índices e acabou perder o jogo.