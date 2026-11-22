Este domingo, nos Campeonatos Nacionais de Corta Mato, a equipa masculina sub-20 da Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou a medalha de bronze. Da equipa famalicense que correu junto à Fortaleza de Valença, correram Francisco Barros – com o melhor resultado, na décima quarta posição – Gonçalo Rodrigues, Tomás Campos e André Rodrigues.

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O Sporting foi o vencedor e em segundo lugar ficou a Associação Desportiva Núcleo Oeiras.

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Os Campeonatos Nacionais de Corta-Mato realizaram-se este sábado e domingo, com a participação de quase 1500 atletas. Organizado pela Federação Portuguesa de Atletismo, em colaboração com a Associação de Atletismo de Viana do Castelo e o Município de Valença, a competição reuniu atletas desde os sub-14 até aos Veteranos. O programa incluiu também os Campeonatos Nacionais de Atletismo Adaptado e estafeta mista.