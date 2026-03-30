Famalicão: Equipa sub-23 acerta calendário e pode isolar-se na luta pelo título

Na tarde desta terça-feira, às 15 horas, no Estádio Municipal da Lourinhã, Torreense e o Famalicão acertam o calendário da fase de apuramento de campeão. Em caso de vitória famalicense, a equipa de Nicola Popovic sobe ao primeiro lugar; se forem os locais a vencer, passam para segundo, por troca com o Famalicão.

A partida é da sexta jornada do campeonato reservado aos sub-23. Faltam quatro partidas para o final da fase de apuramento de campeão, sendo que jornada 11, a 7 de abril, os famalicenses visitam o Académico de Viseu, atual líder, com 22 pontos, mais um que o Famalicão.

A equipa famalicense é a única que ainda não perdeu e é, de forma clara, a mais goleadora, com 24 golos nas 9 partidas que já jogou. Em termos defensivos é a terceira melhor defesa, com 13 golos.