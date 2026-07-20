Famalicão: Equipa sub-23 começa campeonato em casa

O FC Famalicão já conhece o calendário da 1.ª fase da Liga Next Gen, assim se passa a chamar a Liga Revelação, campeonato nacional de futebol destinado às equipas sub-23.

Para além de mudar de nome, a prova tem, igualmente, um novo formato. São 20 equipas numa única série e cada formação vai disputar 16 jogos na primeira fase, tal como acontece nas provas europeias. Os oito primeiros seguem para o apuramento de campeão, enquanto que as equipas que se classificarem abaixo vão jogar o apuramento para a Taça Next Gen.

O FC Famalicão, que na época passada foi vice-campeão, começa em casa com o Torreense, seguindo-se a visita a Moreira de Cónegos e a receção ao Felgueiras.

Nesta fase, o Famalicão terá, ainda como adversários, o Farense, Estoril, Rio Ave, Leixões, Estrela da Amadora, Marítimo, Leiria, Penafiel, Gil Vicente, Benfica, Vizela, Sporting e, na última jornada, recebe o Académico de Viseu, o campeão em título.

A equipa famalicense apresentou-se aos adeptos na noite do passado sábado. Na ocasião, o treinador Marco Alves deu conta do «enorme orgulho» em representar o clube e, perante o entusiasmo do público, agradeceu «por já nos fazerem sentir a vossa força».

O treinador, que chegou ao Famalicão este verão, referiu que «o maior objetivo é fazer evoluir os jogadores para que que sejam o futuro da equipa principal». Obviamente, «também queremos competir e queremos muito vencer. O nosso compromisso será sempre o trabalho e fazer evoluir os jogadores», concluiu.

Quem também falou aos adeptos foi Jonas. O avançado está no Famalicão desde 2020, pelo que «esta é a minha família; esta é a minha casa». Para a nova época prometeu «honrar o legado do Famalicão e, se possível, chegar à equipa principal».