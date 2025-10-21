Famalicão: Equipa sub-23 dá meia dúzia ao Marítimo

Ao final da manhã desta terça-feira, a contar para a sétima jornada da Liga Revelação, o FC Famalicão goleou, 0-6, o Marítimo.

Na partida disputada no Campo da Imaculada Conceição, no Funchal, o conjunto famalicense chegou ao intervalo a vencer, por 0-3, avolumando o marcador na segunda parte.

Lourenço Teixeira (25’ e 55′), Denis Parkinson (31’), Rudi Almeida (39’), Duarte Oliveira (51′) e Matheus Mattara (73′) foram os autores dos golos.

Com mais três pontos, a equipa famalicense passa a somar 10 e, na próxima jornada, marcada para o dia 28 deste mês, visita o Gil Vicente, na primeira jornada da segunda volta da série A.