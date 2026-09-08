Na quinta jornada da primeira fase da Liga Next Gen, campeonato nacional sub-23, o FC Famalicão perdeu, 4-2, com o Estoril. O jogo foi disputado no Estádio Nacional e, ao intervalo, não havia golos. Na segunda parte, vieram seis. Primeiro o Famalicão que se colocou em vantagem, por 2-0, mas o Estoril foi capaz de virar o resultado a seu favor e, desta forma, garantiu os três pontos que o colocam na quinta posição classificativa, com 9 em cinco jogos. Os famalicenses, cujos golos foram marcados por Jonas Ferreira, aos 51 minutos, e por Vojin Serafimovic, aos 62, soma 5 pontos.

A primeira parte do encontro não teve grande interesse e foi de poucas oportunidades. Na segunda parte, o Famalicão entrou melhor. Adiantou-se no marcador, com um golpe de cabeça de Serafimovic, veio o segundo pelo capitão Jonas, após um belo gesto individual e, depois, aconteceu a reação contrária que inverteu uma derrota de 2-0 para uma vitória expressa em quatro golos.

Na próxima jornada, a equipa de Marco Alves recebe o Rio Ave. O jogo é no dia 15 de setembro.