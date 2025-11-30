Famalicão: Equipa sub-23 recebe, esta segunda-feira, o Vizela

Na manhã desta segunda-feira, às 11 horas, a equipa sub-23 do FC Famalicão recebe o Vizela, a contar para a décima primeira jornada da Liga Revelação.

O jogo tem lugar no campo número 2 do Estádio Municipal e é de entrada livre para os sócios (público 5 euros).

A primeira fase do campeonato reservado às equipas sub-23 está a terminar – faltam quatro jornadas – e o Famalicão ocupa o quinto lugar, com 14 pontos, a um de entrar no grupo de equipas que, na segunda fase, vão lutar pelo apuramento de campeão.