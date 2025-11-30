Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Equipa sub-23 recebe, esta segunda-feira, o Vizela

Na manhã desta segunda-feira, às 11 horas, a equipa sub-23 do FC Famalicão recebe o Vizela, a contar para a décima primeira jornada da Liga Revelação.

O jogo tem lugar no campo número 2 do Estádio Municipal e é de entrada livre para os sócios (público 5 euros).

A primeira fase do campeonato reservado às equipas sub-23 está a terminar – faltam quatro jornadas – e o Famalicão ocupa o quinto lugar, com 14 pontos, a um de entrar no grupo de equipas que, na segunda fase, vão lutar pelo apuramento de campeão.

Deixe um comentário

Famalicão: Escola Rosa Oliveira vence em Castelões

Na tarde deste sábado, com partida e chegada no parque exterior do Centro Social e Paroquial, correu -se a S. Silvestre de Castelões.

Para além da prova principal, de 10km, também houve corridas para os escalões de formação, nos quais a Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou catorze pódios e venceu coletivamente .

Em benjamins A e B Margarida Carvalho e Luís Neto foram os vencedores. Matilde Mendes foi a mais rápida em infantis, tal como Mariana Martins em iniciados. Neste escalão Luísa Castro foi segunda e Vera Ferreira terceira. No setor masculino, Tomás Ramos também venceu.

Em juvenis, mais um pódio ocupado pelos atletas da EARO, com Ana Pereira, Maria Machado e Ana Oliveira. O mesmo aconteceu em masculinos com Tomás Campos, Francisco Barros e Tiago Silva.

A Escola Rosa Oliveira levou outros atletas a Castelões e todos deram o seu contributo para o sucesso coletivo da equipa.

Último dia para se inscrever na S. Silvestre de Famalicão antes da subida de preço

Hoje é o último dia para garantir a inscrição na São Silvestre de Famalicão 2025 pelo preço promocional de 15€ por pessoa. A partir de amanhã, 1 de dezembro, o valor sobe para 17,50€.

A prova, que vai para a 9ª edição, realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal. O evento inclui uma corrida de 10 km e uma caminhada de 4 km, com limite de 5 mil participantes.

As inscrições podem ser feitas online em saosilvestre.org, nos ginásios Fitness UP ou no Eugénios Health & SPA Club.

A organização é da Eugénios HC, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

Famalicão: Homem de 42 anos apanhado com ouro e relógios furtados

A GNR de Braga identificou e constituiu arguido um homem de 42 anos, suspeito de ter participado num assalto a uma casa em Sezures, Famalicão.

Segundo avança o Jornal de Notícias, a investigação começou após um furto numa residência em Esporões, Braga. As diligências realizadas pelos militares permitiram chegar rapidamente ao suspeito.

Já em Famalicão, durante uma busca à casa do homem e à sua viatura, a GNR recuperou diversos objetos furtados, entre eles relógios e várias peças em ouro e prata.

O processo foi entregue ao Tribunal Judicial de Braga, onde o arguido vai agora responder pelos factos.

Famalicenses regressam a Portugal após golpe de Estado na Guiné-Bissau

O grupo de oito voluntários da associação HumanitAVE, que se encontrava no setor de Bigene durante o golpe de Estado na Guiné-Bissau, já está de volta a Portugal.

A associação, sediada em Pedome, comunicou na manhã deste domingo que todos os elementos chegaram em segurança, depois de vários dias de incerteza devido ao fecho do aeroporto e às restrições impostas no país.

Os voluntários estão bem e, mesmo com as limitações provocadas pelos acontecimentos naquele país, conseguiram dar por concluída com sucesso mais uma missão humanitária.

Famalicão: Almoço solidário esta segunda-feira em Ruivães para ajudar o pequeno Martim

O Salão Paroquial de Ruivães recebe, nesta segunda-feira, 1 de dezembro, um Almoço Solidário cuja receita reverte integralmente a favor do Martim, um jovem que sofre de várias patologias que necessitam de tratamento/acompanhamento. A iniciativa, marcada para as 12h30, terá como prato principal Tripas à Moda do Porto, incluindo entradas, bebida e sobremesa.

O evento conta ainda com animação musical de Jorge Amado, Dinis Reis e Pedro Cunha, prometendo uma tarde de convívio e solidariedade. O preço por pessoa é de 25 euros, sendo de 10 euros para crianças dos 4 aos 12 anos.

As reservas podem ser feitas através do número 912 080 144. A organização apela à participação da comunidade para apoiar esta causa.

Famalicão: Gatos com três meses passaram dois dias no topo de árvore, foram resgatados pelo CROA

Três gatos, com cerca de três meses, foram resgatados esta semana após terem passado quase dois dias no topo de uma árvore na vila de Joane, em Famalicão. Segundo moradores, os animais miavam de forma contínua e não conseguiam descer sozinhos.

A operação de salvamento foi conduzida pela equipa de resgate do Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) de Famalicão e durou aproximadamente uma hora e meia.

Os três gatos foram retirados sem qualquer ferimento e transportados para o CROA, onde ficarão sob observação e cuidados adequados.