Na tarde desta terça-feira, no relvado do Estádio Municipal, a equipa sub-23 do FC Famalicão venceu, 2-0, a UD Leiria, e subiu ao quarto lugar da classificação, com 17 pontos em 10 jogos. A Liga Next Gen é liderada pelo Sporting que soma 21 pontos.

Na próxima jornada desta primeira fase, o Famalicão joga no dia 4 de novembro, em casa do Penafiel, formação que soma 9 pontos.

No jogo desta terça-feira, valeram os golos de Simão Neto, aos 18 minutos, a corresponder, com oportunidade, a um centro da direita para cabecear para o golo. Miguel Galeano marcou aos 66 minutos, numa “bomba” de fora da área. Um belo golo do avançado.