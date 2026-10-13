Na tarde desta terça-feira, no Estádio Municipal, a equipa sub-23 do Famalicão recebeu e venceu, 2-1, o Estrela da Amadora. Na partida a contar para a jornada 8 da Liga Next Gen, o Famalicão adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, em lances de bola parada, levando a vantagem de dois golos para o intervalo. Enzo Barros, após a marcação de um pontapé de canto, abriu o ativo aos 6 minutos e Miguel Galeano, num livre, fez o segundo aos 20 minutos.
O Estrela da Amadora logrou reduzir o marcador por volta dos 85 minutos, na marcação de uma grande penalidade e, nos últimos instantes, tentou chegar à igualdade.
Com esta vitória, o Famalicão passa a somar 11 pontos. Na próxima ronda, a 20 de outubro, viaja até à Madeira para defrontar o Marítimo.