O estacionamento nos dois parques da Praça Mouzinho de Albuquerque, antigo campo da feira, não está a ser tarifado devido a estragos provocados nos equipamentos.

Os sistemas para acesso (distribuidores de bilhetes e barreiras) foram danificados e até à sua resolução quem estacionar nestes locais não paga. Num dos casos, o Município já apurou quem e como provocou os danos; no outro, ainda não foi possível saber quem danificou o equipamento.

As duas situações aconteceram quase ao mesmo tempo. Os serviços municipais já detetaram as anomalias e, segundo informação avançada à CIDADE HOJE, decorrem trabalhos para repor a funcionalidade do sistema, embora sem data previsível.