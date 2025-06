Famalicão: Equipas do FAC são vice-campeãs nacionais de badminton

Sofia Fernandes, eleita em maio deputada à Assembleia da República na lista da Aliança Democrática (PSD/CDS), renunciou ao cargo de vereadora municipal para assumir, esta terça-feira, as novas funções no Parlamento nacional. A agora ex-autarca será substituída por Vítor Pereira, natural de Oliveira Santa Maria. É licenciado em Gestão Pública e, desde 2006, que exerce funções na Câmara Municipal, tendo feito parte de vários gabinetes, com responsabilidades no ambiente, freguesias ou associativismo.

Desde outubro de 2021, é adjunto do gabinete de apoio à presidência para a área da habitação. Politicamente, foi fundador dos núcleos da JSD e PSD de Oliveira Santa Maria, tendo exercido cargos diretivos.

Atualmente, é vice-presidente da Comissão Política do PSD, coordenador da comissão autárquicas da coligação Mais Ação, Mais Famalicão, preside ao núcleo do PSD da sua freguesia e é conselheiro nacional do seu partido.

No associativismo, foi vice-presidente da direção da AD Oliveirense e presidiu à Assembleia Geral do clube. Também presidiu ao Conselho Fiscal do Grupo Etnográfico As Lavradeiras de Oliveira Santa Maria e iguais funções exerceu nos BV de Riba de Ave. Nesta instituição dirige a Assembleia Geral, órgão a que também preside na AveMotor, clube organizador de eventos motorizados.

Continuarei perto de todos aqueles que, de uma ou de outra forma, me acompanharam durante estes quase 12 anos ao serviço dos famalicenses

Esta segunda-feira, numa publicação nas redes sociais, a ex-vereadora dá conta que encerrou uma etapa e esta terça-feira, começa outra, a de deputada. «Não me vou despedir de ninguém pois continuarei perto de todos aqueles que, de uma ou de outra forma, me acompanharam durante estes quase 12 anos ao serviço dos famalicenses». Na despedida, deixa «um sentido abraço de amizade aos colaboradores, aos nomeados políticos e às chefias da Câmara Municipal, pelo companheirismo, pela amizade e por tudo o quanto contribuíram para o sucesso dos pelouros que me estavam atribuídos». A todos, «e muito em particular aquelas que foram as minhas equipas nestes três mandatos, o meu muito obrigada», escreveu a também líder da Concelhia do PSD.

Sofia Fernandes assumiu funções na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em outubro de 2013 e foi responsável pelos pelouros da Saúde Pública, Mobilidade, Juventude, Família; em 2017, manteve os pelouros da Família; Juventude; Saúde Pública; Mobilidade e Segurança Rodoviária, assumindo ainda o Voluntariado; a Igualdade de Género; e os Espaços Públicos. No atual mandato foi responsável pelos pelouros da da Família; Igualdade; Interculturalidade e integração; Saúde; Segurança Rodoviária; Transportes e Mobilidade. É licenciada em Ciência Farmacêuticas e detém um Executive Master de Gestão e Administração em Saúde.