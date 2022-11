Famalicão: Equipas Famabasket com fim de semana preenchido

A AD Ninense venceu o Santa Maria, por 4-3, e subiu ao terceiro lugar da Pró Nacional da AF Braga. Cumpridas dez jornadas, a equipa de Mário Jorge soma 18 pontos na série A, a três pontos do líder, o Vieira. Um bis de João Santos, e os restantes de Luís e Marques valeram mais três pontos para o conjunto ninense que, na próxima jornada, jogam em casa do Martim, nono da classificação, com 11 pontos.

Na série B, o jogo entre os famalicenses do Ribeirão e Oliveirense acabou com uma igualdade, a um golo, resultado que foi feito ainda na primeira parte. A equipa de Tiago Cunha adiantou-se no marcador, por Rui Oliveira, aos 20 minutos, com a equipa da casa, treinada por António Miranda a restabelecer a igualdade, quatro minutos depois, por Evaristus. A equipa ribeirense mantém o terceiro lugar, com 22 pontos, com a Oliveirense na quarta posição, com 17, tal como o Joane, que é quinto. As duas equipas têm um jogo a menos. Nesta jornada, os joanenses também empataram, 1-1, em casa do Ponte. João Filipe foi o autor do golo do Joane que na próxima jornada recebe o Celoricense. A AD Oliveirense também joga em casa, com o Santiago Mascotelos e o Ribeirão vai a casa do Berço.

Na jornada oito da Divisão de Honra, série A, registaram-se os seguintes resultados: Calendário, 0-Pousa, 1; Louro, 0-S. Cosme, 2; Lousado, 1-Roriz, 1. Na classificação, o S. Cosme soma 11 pontos e é sétimo, seguido do Louro, com 10 pontos; o Lousado é décimo, com 8 pontos e a UD Calendário, com 2 pontos, ocupa a última posição. Próxima jornada: S. Cosme-S. Veríssimo, Viatodos-Louro e Lousado-Calendário.

Na série B, o Bairro perdeu, 1-0, com o Maximinense e o Delães levou a melhor, 2-1, sobre o Caldelas. Na classificação, o Bairro é quarto, com 13 pontos, e o Delães sexto, com 11 pontos. Próxima jornada: Águias da Graça-Delães e Bairro-Este.

Na jornada seis da 1.ª Divisão, série C, o Fradelos goleou, 6-2, o Delães B; Gondifelos e Ruivanense empataram a zero e o Ronfe B venceu, 2-0, o São Cláudio. Na classificação, o Operário é quarto, com 12 pontos, tantos como o Fradelos que é sexto; o Ruivanense, com 8 pontos, é sétimo. O Gondifelos, com 4 pontos, é décimo; S. Cláudio, 3 pontos, e Delães B, ainda sem pontuar, ocupam os dois últimos lugares. Próxima jornada: S. Cláudio-S. Cristovão; Urgeses-Gondifelos, Delães B-Nespereira; Operário-Polvoreira.