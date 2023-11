Famalicão: Equipas famalicenses conhecem adversários da Taça AF Braga

A Sociedade Columbófila de Famalicão entregou, no início do mês, os troféus aos vencedores do Campeonato Concelhio e das Antoninas. As provas contaram com mais de 100 columbófilos e na gala, que decorreu no Louro, foram entregues os prémios aos melhores. Na classificação geral, os três primeiros são José Nuno Martins (Sociedade Joane), Damião Oliveira (Sociedade Famalicão) e Virgílio & Nélson (Sociedade Famalicão). No troféu das Antoninas, Jorge & Ângelo (Sociedade Famalicense), António Pimentel B e António Pimentel (ambos da Sociedade Famalicão).

O vereador do Desporto, Pedro Oliveira, e a autarca da União de Freguesia de Famalicão e Calendário, Estela Veloso, estiveram na entrega dos prémios.