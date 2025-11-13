Famalicão: “Escola aberta” este sábado na EB Terras do Ave

No próximo sábado, entre as 10h00 e as 12h00, decorre na Escola Básica Terras do Ave a iniciativa “Escola Aberta”. Um evento que pretende dar a conhecer o ambiente educativo, os projetos e oportunidades oferecidas aos alunos.

Uma oportunidade para conhecer de perto os espaços, professores, clubes e atividades que tornam a escola um lugar de crescimento, criatividade e bons resultados.

Programa

10h00 – Sessão de Boas-Vindas no Auditório | Abertura oficial e apresentação da escola

10h30 – Encontro com o Autor Biblioteca Escolar | Apresentação do livro “A menina do não”, com o autor famalicense Francisco André Silva

11h00 – Momento de Relaxamento e Bem-Estar Espaço E360_2 | Atividade de mindfulness aberta a toda a comunidade

11h20 – Associação de Matraquilhos de Pedome (AMAPE)

11h30 – Visita Guiada à Escola – Ponto de Encontro: Painel Erasmus | Descubra os projetos, laboratórios e clubes