Famalicão: Escola aberta para apresentar oferta formativa

Como forma de divulgar a Oferta Formativa, o Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado convidou os alunos do 3.º ciclo de Joane, Ronfe e Pedome, a sua área de influência, e abriu também as portas a agentes da proteção civil, que entusiasmaram os estudantes. É que entre as novidades da Oferta Formativa está o Curso Profissional Técnico de Proteção Civil, uma proposta inovadora que não tem paralelo na região.

No dia da Casa Aberta do AEPBS, onde não faltou a presença do vereador da Educação, Augusto Lima, a escola abriu portas à comunidade.

Para chamar a atenção dos alunos, o Agrupamento convidou, então, militares, polícias, bombeiros e outros agentes da proteção civil. Os Bombeiros Voluntários Famalicenses fizeram deslocar uma vasta equipa de meios técnicos e humanos com duas viaturas de combate a incêndio e uma ambulância. Também a Cruz Vermelha Portuguesa participou nesta demonstração com uma ambulância; a GNR trouxe uma equipa de GIPS-Grupo de Intervenção e Proteção de Socorro com os meios para uma primeira intervenção; a Associação Portuguesa de Busca e Salvamento apresentou aos alunos a Unidade de Resgate de Salvamento composto por uma viatura e recursos humanos, com equipas cinotécnicas; a Autoridade Nacional de Proteção Civil levou os seus meios. Por fim, a demonstração do poder bélico com a viatura blindada (Pandur) da Brigada de Intervenção do Exército (Regimento de Cavalaria de Braga).

A restante oferta formativa também chamou a atenção, como é o caso do Curso Profissional Técnico de Programador de Informática, também uma das novidades para 2022/2023. Para além dos dois novos cursos, o AEPBS mantém a aposta na oferta formativa profissional já com provas dadas, nomeadamente os Cursos Profissionais de Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Design de Equipamento, Técnico de Gestão de Programação de Sistemas Informáticos, Técnico de Multimédia, Técnico de Manutenção Industrial-Mecatrónica e Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores.

No âmbito do ensino regular, nos Cursos Científicos-Humanísticos, o AEPBS possui quatro áreas: Artes Visuais, Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades e Ciências Socioeconómicas.

Segundo o presidente da Comissão Administrativa Provisória, José Moreira, «o nosso objetivo enquanto escola é ir ao encontro das expectativas dos alunos e oferecer formação alinhada com as necessidades da sociedade», frisou. Na perspetiva deste responsável, o AEPBS tem procurado apresentar «ofertas inovadoras e promotoras de sustentabilidade», concluindo que a «diversidade de oferta permite aos alunos escolher o futuro com base nas suas aptidões e expectativas para que tracem o destino profissional assente em bases sólidas».