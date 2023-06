Famalicão: Escola Básica Conde Arnoso inaugura mural “Crianças Cáritas”

A Escola Básica Conde de Arnoso, do Agrupamento D. Maria II, inaugurou, a 14 de junho, o mural “Crianças Cáritas”, no âmbito do Projeto Interculturalidade dos 9.ºs I, J e L, integrado no Projeto Cultural de Escola, em articulação com o programa Educativo e Cultural “De Famalicão para o Mundo”. Este mural teve, ainda, o apoio do Município de Famalicão, da Argatintas e a direção artística foi d´A Casa Ao Lado.

Este mural enquadra-se num processo criativo que partiu do facto histórico do acolhimento de 5500 crianças austríacas em Portugal, após a Segunda Guerra Mundial (entre 1947 a 1952), ao abrigo do programa Cáritas. Com o poder da imagem, perpetuaram-se momentos de viagem – entravam no comboio em Viena com destino a Génova e, daí, apanhavam o barco para Lisboa –, bem como a capacidade de acolhimento de um povo aos mais necessitados, dando lar, paz e conforto.

Na Biblioteca Escolar, foram apresentadas as fases do projeto e houve uma pequena encenação por parte de alguns alunos a partir do livro “O País das Laranjas”, além dos testemunhos dos parceiros, entre os quais os vereadores da Cultura e da Educação e da Cáritas Portuguesa.