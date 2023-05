Famalicão: Escola Básica da Estalagem teve visita guiada ao Castelo de Vermoim

O topo sul da Praça D. Maria II vai ter, a partir de segunda-feira, uma peça artística, de quatro metros e elaborada com recurso a mais de mil brinquedos velhos e estragados, doados por crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do concelho. A recolha dos brinquedos envolveu cerca de 1200 crianças de 18 escolas.

A ação decorreu no âmbito do projeto “Bordalinhos” desenvolvido com as Eco-Escolas famalicenses com o objetivo de consciencializar para o consumo exacerbado de brinquedos e para a opção por brinquedos mais sustentáveis. Cada criança doou dois brinquedos: um estragado ou velho para a obra de Bordalo II e outro, em bom estado, para ser doado às Lojas Sociais do município.

A nova obra de Bordalo II, “Musaranho”, faz parte da série “Big Trash Animals”.

A criação, que vai ser inaugurada na próxima segunda-feira, Dia Mundial do Ambiente, pelas 15 horas, com a presença do artista, resulta «de uma forte participação das crianças. Fez todo o sentido escolher um animal pequenino, enérgico e divertido, tal como elas. Pela sua aparência redondinha e cara peculiar, acreditamos que as crianças vão gostar bastante desta figura pequena agora transformada em escultura enorme – tal como elas, que também estão a crescer e um dia se tornarão grandes», explica o autor.

Artur Bordalo, neto do artista plástico Real Bordalo, nasceu em 1987, em Lisboa. Em homenagem às suas raízes artísticas familiares escolheu o nome de Bordalo II. É conhecido por usar o lixo das ruas para as suas produções artísticas, nomeadamente plástico, metal e materiais eletrónicos. A escolha destes materiais é a forma de Artur Bordalo alertar para o desperdício, o materialismo, o consumismo e a necessidade urgente de sustentabilidade.