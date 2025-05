Famalicão: Escola Camilo testa plano de emergência

Na tarde do dia 24 de maio, o escritor famalicense apresenta, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, o segundo volume da sua obra poética. “Arcoboleta (Um salto uma Dança), será apresentada, às 15 horas, pelos psicólogos Carmen Araújo e Paulo Santos.

Luís Serguilha é poeta e ensaísta, com participação ativa em encontros internacionais de arte e literatura. Nos nos últimos 18 anos percorreu América do Sul a pesquisar as relações da arte, o corpo e a literatura. Autor de 15 livros de poesia e 2 livros de poemas-romances, Serguilha vive atualmente no Recife.

Para além da obra editada, possui textos publicados em diversas revistas de literatura e arte. É criador da estética do Laharsismo e já foi distinguido com os prémios Hermilo Borba Filho e Júlio Brandão. Anualmente faz a curadoria das Raias Poéticas: afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento, que se realizam na Casa das Artes, de Vila Nova de Famalicão.

O primeiro volume da sua Obra Poética foi publicado em 2022, no Brasil e, em 2024, pelas Edições Húmus, em Portugal. O lançamento do livro mais recente, no dia 24 de maio, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, faz parte do segundo volume da coleção “Arcoboleta”

O livro é composto por várias fotos da artista Márcia Charnizon, em criação com Juliet Merchant. O prefácio é de Luciana Abreu Jardim, da Universidade Federal do Pampa, no Brasil, que escreve que «não se dança na poética de Serguilha sem o desafio de saltar constantemente. (…) É preciso não apenas sair com vida da experiência de restar entre os escombros, mas escapar dos destroços com vivacidade regerminativa, além de atrair forças de persistência, durante essa trajetória repleta de adversidades, para extrair sensações estrangeiras desviando-se de categorias prévias».