Famalicão: Escola D. Maria II celebra 35.º aniversário e Dia do Patrono

O Agrupamento de Escolas D. Maria II celebrou, no dia 29, o 35.º aniversário e o Dia do Patrono com atividades que juntaram alunos, famílias, docentes e parceiros.
Sob o tema “Histórias Contadas (à volta de D. Maria II)”, a iniciativa transformou a escola num espaço de encontro, partilha e celebração. Houve exposições de trabalhos dos alunos do Pré-Escolar ao 3.º Ciclo; oficinas de cestaria, macramé e cerâmica; jogos tradicionais, atividades lúdicas; pintura e diversas expressões artísticas. Os diferentes departamentos curriculares associaram-se à organização da iniciativa, proporcionando experiências educativas e culturais para públicos de todas as idades.
Ao longo da tarde e da noite, o palco principal acolheu várias atuações musicais, momentos de dança e dramatizações.
A direção da escola destaca o empenho de todos os que contribuíram para a preparação e concretização do evento, agradecendo a participação das famílias e das instituições parceiras, nomeadamente da Associação de Pais pela decoração e dinamização do espaço de restauração; ao município de Famalicão pela disponibilização dos recursos logísticos. Dirige, ainda, um reconhecimento especial ao Departamento de Expressões Artísticas, responsável pela coordenação global da iniciativa, e aos assistentes operacionais.