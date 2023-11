Famalicão: Escola D. Sancho distinguida na MiniCop em Lisboa

Na passada quarta-feira, 22 de novembro, a Biblioteca Municipal de Famalicão acolheu o Workshop “Estratégias Inovadoras sustentáveis no STV”, um evento organizado pela ‘OMA- Our Message of Awareness’ em parceria com o Famalicão Made IN.

Cerca de 150 pessoas e mais de 120 entidades debateram os novos desafios que se colocam à Indústria Têxtil e Vestuário (ITV) e quais as estratégias inovadoras sustentáveis a seguir, desde boas práticas, ferramentas e tendências para o futuro do setor.

Inês Costa da Associate Partner da Deloitte foi a primeira a falar e apontou a sustentabilidade como um fator estratégico de competitividade que o setor do ITV pode vir a potenciar em Portugal.

Em seguida, Pedro Silva da TMG Textiles, João Valério da Recutex, Ana Tavares do Grupo Valérius e Braz Costa em representação do CITEVE, com moderação de Joana Campos Silva da MODAPORTUGAL abordaram os desafios da cadeia de valor em Portugal.

Manuel Lopes Teixeira da MODAPORTUGAL fez a conclusão e refletiu sobre a evolução bastante positiva que o setor tem vindo a ter num contexto mundial e que os novos desafios na área da sustentabilidade devem ser encarados como prioridades.

Augusto Lima, vereador da economia e empreendedorismo do Município de Famalicão encerrou a sessão e lembrou “a importância do tema, para uma indústria tradicional e que sempre se soube adaptar aos desafios ao longo dos tempos, e que nesta matéria saberá dar as melhores respostas à transição verde e digital”.