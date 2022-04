Famalicão: Escola D. Sancho recebe mais um grupo de Erasmus

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco lotou, esta terça-feira, o café-concerto da Casa das Artes, com participantes numa atividade de disseminação do Projeto Erasmus+ AK1, Colaboração para uma Escola Inclusiva.

As três equipas de professores que frequentaram a formação correspondente ao projeto – dois cursos e 1 jobshadowing -, apresentaram os resultados dessas aprendizagens e o impacto que tiveram e terão nas práticas educativas e no agrupamento, mas que também podem ter noutros contextos.

Os presentes – elementos de diferentes agrupamentos de escolas de Vila Nova de Famalicão e de outros concelhos limítrofes -, assumem a função de multiplicador dos temas com potencial interesse e de aplicação para as suas escolas: Tecnologias de informação e comunicação (TIC), aplicação web, redes sociais e ferramentas online para uma Nova Educação; Educação Inclusiva: Metodologias diferenciadas e Transição para a vida pós-escolar; e Desafios Inovadoras com os 4Cs: Criatividade, Pensamento Crítico, Comunicação e Colaboração.

Durante o encontro houve várias apresentações e a sessão culminou com uma reflexão e a apresentação de um dos produtos finais que correspondeu a imagens do diário gráfico proposto. O futuro passa pela criação de equipas de trabalho para a criação de eventos multiplicadores que, tal como as outras iniciativas, serão certificados com recurso aos instrumentos nacionais e internacionais.