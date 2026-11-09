Este domingo, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira participou no 44º Corta-Mato de Matos Velhos, realizado em Torres Vedras, uma competição que serviu de prova de observação para a seleção nacional, tendo em vista o Campeonato da Europa de Corta-Mato.

Por entre os atletas, destaque para Luísa Pereira, no escalão sub-20, que alcançou o terceiro lugar do pódio e o sénior Rui Oliveira que terminou na sétima posição da classificação geral absoluta.

Cinco atletas da Escola de Atletismo Rosa Oliveira ficaram ainda no Top10 dos respetivos escalões, numa competição de elevado nível nacional.