Famalicão: Escola de Pedome com menção honrosa no concurso Jovens Repórteres do Ambiente da Turquia

O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD chegou a acordo com o técnico Armando Evangelista que vai continuar à frente do plantel por mais uma temporada.

O treinador, de 50 anos, chegou ao clube em março e orientou a equipa em nove jogos. O saldo foi positivo – média de 1,55 pontos por jogo – num registo suportado por boas exibições que, segundo o clube, «permitiram a valorização individual dos jogadores e uma tranquila reta final de campeonato».

«Muito satisfeito por continuar no Futebol Clube de Famalicão», Armando Evangelista vê a sua continuidade como «o culminar de dois meses de muito trabalho e de conhecimento mútuo».

No FC Famalicão «as condições que dispomos permite-me ter uma boa perspetiva de que poderemos fazer um trabalho válido e ir ao encontro das ambições do clube», acredita o treinador que vê «o evidente crescimento do Futebol Clube de Famalicão, nas últimas temporadas», enquadrado nas ambições da equipa técnica, «que terá o objetivo de continuar a contribuir para essa trajetória ascendente».

Promete continuar «a valorizar jogadores» e «transportar a ambição do clube, adeptos e cidade para o relvado» para «manter o crescimento sustentável que o clube tem conseguido nas últimas épocas».

No Famalicão, Armando Evangelista começou, em março passado, em Barcelos, com uma vitória (1-2), na jornada 27. Depois, no Municipal, mais três pontos (3-2) conquistados, dessa vez, ao Vizela. Na visita ao Dragão, uma igualdade a dois golos e, logo de seguida, apareceu o Sporting na partida em atraso da 20.ª jornada. Mais uma boa resposta perante outro dos grandes que, no entanto, não evitou a derrota (0-1). Seguiu-se o empate caseiro (2-2), com a equipa a jogar em inferioridade numérica, com o Portimonense e, depois, a derrota, 0-1, no Estoril. Na jornada seguinte resposta pronta da equipa com a vitória, 2-0, sobre o Benfica; mais três pontos foram somados, 0-1, em Chaves e o campeonato terminou com uma derrota caseira, 1-2, com o Casa Pia.