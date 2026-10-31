A Didáxis – Cooperativa de Ensino, em Riba de Ave, é a escola do concelho de Famalicão com melhores resultados a nível do secundário e posiciona-se entre as 50 melhores escolas do país. A média é de 13,97 valores nos exames nacionais, ocupando o 47.º lugar a nível nacional. A Escola Secundária pe. Benjamim Salgado é a segunda melhor do concelho, e a primeira escola pública, com uma média de 13.1.

Para o presidente da Didáxis, José Lopes, o resultado alcançado pelo estabelecimento de ensino de Riba de Ave «evidencia a consistência e a qualidade do trabalho desenvolvido pela instituição ao longo dos anos, assente numa cultura de rigor, exigência, acompanhamento próximo dos alunos e valorização do mérito académico».

Também no Ensino Básico, a Didáxis voltou a alcançar resultados de destaque, ao posicionar-se no segundo lugar, no 9.º ano.

Para a direção, estes resultados, «mais do que números ou posições em rankings», representam o trabalho diário de toda a comunidade educativa, sendo que consideram o sucesso alcançado como «fruto da dedicação dos professores e colaboradores, do empenho e perseverança dos alunos e da confiança que as famílias depositam no projeto educativo da instituição».

Os responsáveis da Didáxis sublinham que «a distinção agora alcançada constitui simultaneamente um motivo de orgulho e uma responsabilidade acrescida para continuar a promover um ensino de qualidade, inovador e exigente, mantendo elevados padrões de desempenho académico e formação humana».