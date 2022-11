Famalicão: Escola Jing-She é Bi-Campeã Nacional de Wushu Moderno e Kungfu Tradicional

A Escola Jing-She é bi-campeã nacional de wushu moderno e kungfu tradicional, para além de ter conquistado 22 títulos individuais de campeões nacionais e cinco títulos de vice-campeões, num total de 27 provas realizadas, nos Campeonatos Nacionais que decorreram em Ribeira de Pena, de 26 a 27 de novembro.

Entre os 4 atletas em provas individuais, a Jing-She teve nos nacionais de wushu 7 títulos de campeões nacionais e 4 vice-campeões nacionais, contribuindo com 44 pontos para a Taça de Equipa Campeã Nacional.

Nos nacionais de Kungfu Tradicional, os atletas conquistaram 14 títulos de campeões nacionais, 1 vice-campeão nacional e 1 vencedor do 1º lugar, totalizando 73 pontos para a Equipa, que se sagrou também campeã nacional de Kungfu Tradicional.

No Wushu, em juvenis femininos 11 a 12 anos, Lara Marques é campeã nacional de Changquan 7.75 e de Gunshu com 8.20. Maria do Céu Sá é campeã nacional de Nanquan com 8.10, de Nandao com 8.75, e Nangun com 8.95. Em cadetes masculinos 15-17 anos: Tomás Nunes (13 anos), a competir no escalão etário superior, é vice-campeão nacional de Nanquan moderno com 7.95, de Nandao com 8.55, e de Nangun com 8.40. Tomás Marques, 16 anos, é campeão nacional em Nanquan com 8.88, Nandao com 8.80 e Nangun com 9.05.

No Kungfu Tradicional, em juvenis femininos, 11 a 12 anos, Lara Marques é campeã nacional de Punhos Shaolin Quan com 8.85, Armas Curtas com 7.95, e Armas Longas com 8.70. Maria do Céu Sá é campeã nacional de Nan Quan Tradicional com 8.78 e Armas Curtas 9.05, e vencedora do 1º lugar em Armas Longas Tradicionais com 8.80.

Nos juvenis masculinos, 13-14 anos, Tomás Nunes é campeão nacional de Nanquan Tradicional 8.30, Armas Curtas com 9.30, Armas Longas Tradicionais com 9.30 e Armas Articuladas e Flexíveis com 9.30.

Nos cadetes masculinos 15-17 anos, Tomás Marques é campeão nacional de estilos acrobáticos com 9.15, Nanquan Tradicional com 8.65, Armas Curtas com 9.40, Armas Longas Tradicionais com 9.20 e Armas Articuladas e Flexíveis com 9.25. Tomás Nunes (a competir no escalão superior) é vice-campeão nacional Estilos Acrobáticos com 8.75.

Os treinadores Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego acrescentam ao seu palmarés mais dois títulos de Equipa Campeã Nacional. Um percurso que tem sido consistente em títulos de equipa desde 2013.