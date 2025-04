Famalicão: Escola Padre Benjamim Salgado volta a ser a melhor secundária

Segundo o novo ranking das escolas, tornado público esta sexta-feira, o jornal Público dá conta que a melhor escola pública de nível secundário é, novamente, a Padre Benjamim Salgado. Estabelecimento de Joane que ocupa a 26.ª posição nacional, com média de exames de 12,68. Segue-se a Escola Secundária D. Sancho I, com 12.08 de média nos exames. A Secundária Camilo Castelo Branco é a terceira do concelho, com 11,93.

Ao nível do 9.º ano, a melhor é a Escola Básica de Gondifelos, com média de 3,49; depois a Escola Básica Terras do Ave, com 3,09; a Escola Secundária D. Sancho I, apresenta média de 2,93; e a Escola Básica de Ribeirão, com 3,11; segue-se a Escola Básica Júlio Brandão, com média de 3.09; depois a Secundária Padre Benjamim Salgado, com 3.02; a Escola Básica Conde de Arnoso, com média de 2,87 e a Escola Básica D. Maria II com 2,68.

Didáxis e Colégio Machado Ruivo entre as melhores privadas

A melhor privada de nível secundário é a Didáxis de Riba de Ave, com média de 12.99. Entre as privadas do 9.º ano, o Colégio Machado Ruivo apresenta média de 4.15 e o Colégio Didáxis de Riba de Ave com a média de 3.25