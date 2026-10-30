De acordo com os dados do ranking (do jornal Público), relativos ao ano letivo anterior, a melhor escola do concelho de Famalicão, de nível secundário, continua a ser a Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, de Joane, com uma média de 13.16, nos exames, ocupando o lugar 67.º da tabela nacional. A média da nota interna é de 14,98, tendo subido face ao ranking anterior.

Depois surge a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, no lugar 163.º do ranking, com a média de 12.73 valores. E o lugar 118 de média interna, com 15,42, subindo 75 lugares comparando com o ano anterior.

A Escola D. Sancho I ocupa a posição 347 do ranking, com a média de 11,21 e nos exames, 14,21, é a 419.

Outro dado estatístico, a Escola Camilo Castelo Branco destaca-se com o número de alunos beneficiários de Ação Social Escolar que atingem nota máxima (20), são 22,4% face ao total, e o terceiro lugar nacional. Os mais carenciados são uma minoria nas notas máximas, apenas 5.079 alunos a nível chegaram ao final do ano com, pelo menos, uma nota máxima.

A nível privado, a Didáxis de Riba de Ave é a melhor posicionada no secundário, com nota interna de 17,27 e nota dos exames de 13,97.

A melhor escola do ranking nacional é o Grande Colégio Universal (Porto), com média de exames de 16,81 e nota interna de 16,83.

Se a análise for pelas notas do 9.º ano, a melhor posição é para a Escola Júlio Brandão, com média de exames de 3.19 e média interna de 3.49; a segunda melhor é a Pe. Benjamim Salgado, com 3.07 de média de exames e 3.38 de nota interna; no terceiro lugar a Escola Básica de Gondifelos, com 2.99 de exame e 3.77 de nota interna.

As notas e exames do 6.º ano colocam em primeiro a Escola Básica de Gondifelos; seguida da Escola Júlio Brandão e a Básica Terras do Ave.

Tendo em conta o 1.º Ciclo. A Escola Básica com melhor posição é a de Requião, seguida da de Lagarinhos (Brufe) e a de Vale S. Cosme.