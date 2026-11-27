Pela primeira vez, uma equipa de um clube de Vila Nova de Famalicão vai disputar a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato (ECCC Cross Country 2027), que terá lugar em Albufeira, no dia 7 de fevereiro de 2027.

A histórica qualificação da equipa sub-20 da Escola de Atletismo Rosa Oliveira foi conseguida no Campeonato Nacional de Corta-Mato, realizado no passado fim de semana, em Valença, fruto do terceiro lugar coletivo que garantiu o apuramento para a mais importante competição europeia de clubes da modalidade.

A equipa joanense foi constituída pelos atletas Francisco Barros, Gonçalo Rodrigues, Tomás Campos e André Rodrigues, que, «com o seu empenho, dedicação e espírito de equipa, contribuíram para esta conquista de enorme significado para o clube», considera a direção da EARO.

Esta presença na Taça dos Clubes Campeões Europeus representa, por isso, «um momento marcante na história do clube e do desporto de Vila Nova de Famalicão» e que vai levar o nome de Joane e do concelho além-fronteiras.

É também, reflete a EARO, «o corolário do trabalho desenvolvido diariamente na formação desportiva dos jovens atletas, fruto de muito esforço, dedicação e paixão pela modalidade».

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