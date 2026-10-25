Este sábado, na prova de atletismo que decorreu em território de Oliveira Santa Maria e Pedome, o destaque individual dos atletas da EARO é dividido por vários, todos com resultados de qualidade. Um dos casos é Rui Oliveira que foi terceiro na corrida principal de 10km; na mesma distância, Ana Pereira venceu em juniores, enquanto Francisco Barros foi segundo, seguido de Gonçalo Rodrigues. Rosa Oliveira venceu no escalão F60.

Na formação, Diana Cunha venceu em bennjamins A; em infantis a vitória foi para Matilde Mendes, enquanto que Luís Neto foi terceiro. Tomás Ramos alcançou o segundo lugar em iniciados. Em juvenis, Mariana Martins venceu, Ana Oliveira foi terceira e Tiago Silva terminou em segundo.

A EARO esteve igualmente em evidência ao vencer coletivamente nos escalões de formação, fruto dos excelentes desempenhos de inúmeros atletas.

A equipa alcançou, também, a vitória coletiva nos escalões de juniores a veteranos. Aos atletas já mencionados, outros deram o seu importante contributo para este resultado coletivo.

A 10.ª Corrida REN correu-se este sábado, numa verdadeira tarde de verão. A prova foi organizada pela ADEPE, com o apoio da Junta de Freguesia de Pedome, da Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria e do Município de Vila Nova de Famalicão.