Vários títulos nacionais e regionais são o pecúlio dos atletas da Escola de Atletismo Rosa Oliveira ao longo da época que recentemente terminou. A EARO traça «um balanço extremamente positivo, assinalado pela conquista de diversos títulos, confirmando o excelente trabalho desenvolvido pelos atletas, treinadores e restante direção ao longo da temporada».

A escola de Joane, que não esquece o trabalho desenvolvido junto dos escalões mais jovens, «pilar essencial deste projeto desportivo», confere que os bons resultados «são consequência da grande qualidade de todos, do seu empenho, dedicação e espírito de equipa».

A EARO nota que a atividade e crescimento do clube também se deve às empresas e entidades públicas que a têm apoiado, parceiras fundamentais «no sucesso coletivo». Por isso, a todos «fica o nosso agradecimento» e a garantia «de continuar a trabalhar para alcançar novos sucessos desportivos».