Famalicão: Escola Rosa Oliveira reúne família em jantar de Natal

O deputado famalicense participou, recentemente, nas sessões do “Parlamento dos Jovens”, que decorreram na Escola Profissional CIOR e na Secundária Camilo Castelo Branco, iniciativas que registaram a presença de centenas de estudantes.

A “Saúde Mental nos Jovens. Que desafios? Que respostas?” é a temática para o ano letivo em curso deste programa desenvolvido pela Assembleia da República. O deputado famalicense vincou junto dos estudantes «a necessidade de promover a literacia em saúde, contrariar o estigma associado à doença mental e manter hábitos sociais e emocionais que promovam e protejam a Saúde Mental». Jorge Paulo Oliveira alertou que investigações recentes, tanto nacionais como internacionais, revelam uma maior incidência de problemas de Saúde Mental entre os jovens, «circunstância particularmente preocupante, uma vez que há indicadores que vão no sentido de que a exposição a fatores de risco na infância e na juventude aumenta a probabilidade de desenvolvimento de perturbação mental no adulto».

O social-democrata apelou aos jovens para que contribuam para a promoção de climas escolares salutares, apontando as relações abusivas, a violência no namoro, o bullying, a cyberbullying, a discriminação ou exclusão social, entre outros, «como fatores com fortíssimo impacto na sua saúde mental».

Portugal é o 2º país da Europa com a taxa mais elevada de prevalência de doenças do foro psiquiátrico e da Saúde Mental. Um em cada cinco portugueses apresenta uma perturbação mental, sendo as mais prevalentes a ansiedade (16,5%) e as perturbações do humor (7,9%). A prevalência das perturbações mentais entre as crianças e adolescentes até aos 18 anos de idade tem aumentado nos últimos anos.