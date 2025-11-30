Famalicão: Escola Rosa Oliveira vence em Castelões

Na tarde deste sábado, com partida e chegada no parque exterior do Centro Social e Paroquial, correu -se a S. Silvestre de Castelões.

Para além da prova principal, de 10km, também houve corridas para os escalões de formação, nos quais a Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou catorze pódios e venceu coletivamente .

Em benjamins A e B Margarida Carvalho e Luís Neto foram os vencedores. Matilde Mendes foi a mais rápida em infantis, tal como Mariana Martins em iniciados. Neste escalão Luísa Castro foi segunda e Vera Ferreira terceira. No setor masculino, Tomás Ramos também venceu.

Em juvenis, mais um pódio ocupado pelos atletas da EARO, com Ana Pereira, Maria Machado e Ana Oliveira. O mesmo aconteceu em masculinos com Tomás Campos, Francisco Barros e Tiago Silva.

A Escola Rosa Oliveira levou outros atletas a Castelões e todos deram o seu contributo para o sucesso coletivo da equipa.