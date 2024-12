Famalicão: Escola Rosa Oliveira vence S. Silvestre de Seide

Na décima sexta jornada da Pró Nacional da AF Braga, a Oliveirense venceu, 2-1, o Santa Maria, e subiu ao quinto lugar, com 30 pontos, a sete do líder, o Celoricense. As restantes equipas famalicenses perderam. A AD Ninense, 1-0, em casa do Maria da Fonte e o Ribeirão, 2-0, na visita ao Vila Chã. Na classificação, a equipa de Nine é décima sexta, com 14 pontos, e o Ribeirão, sem qualquer ponto, é último. Na próxima jornada: Ninense-Prado, SP Arcos-Oliveirense e Ribeirão-Maria da Fonte.

Na divisão de honra, jornada 13, o Lousado perdeu, 1-3, com o Santo Adrião e o Bairro, 4-3, com o Berço. O Lousado é décimo quinto, com 4 pontos, com o Bairro um lugar acima, com 8 pontos. Próxima jornada: Arco de Baúlhe-Lousado e Bairro-Arões.

O Operário, após a vitória, 0-2, em Ruivães, isolou-se na frente da classificação da 1.ª divisão, série A, com 20 pontos. O S. Cosme venceu, 2-1, o Estrelas de Faro e soma 17 pontos no segundo lugar, seguido do Ruivanense e Delães, ambos com 16 pontos. Outros resultados: Gondifelos, 1-Louro, 2; Fradelos, 4-Calendário, 0; Delães, 3-Ceramistas, 1; folgou o Mouquim.

Próxima jornada: Calendário-Delães, Ceramistas-Gondifelos, Estrelas de Faro-Ruivanense, Mouquim-S. Cosme, Operário-S. Veríssimo, Carreira-Fradelos; folga o Louro