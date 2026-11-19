Os agrupamentos de escolas do concelho de Famalicão estão a alertar a comunidade educativa para eventuais condicionamentos no normal funcionamento dos estabelecimentos de ensino, por causa da greve nacional dos trabalhadores da administração pública, agendada para esta sexta-feira.

As escolas pedem aos alunos, docentes, pessoal não docente e encarregados de educação que estejam atentos às informações que serão divulgadas no próprio dia por cada estabelecimento de ensino, aferindo das condições para que possa ou não haver aulas.